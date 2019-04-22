olga8608

Ольга Жданова olga8608

 
37 летРоссия/Щёлково
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Выполняю дизайн баннеров, групп, рекламные посты,открытки | Индивидуальный подход

Всем привет!

Меня зовут Ольга. Занимаюсь веб дизайном и постоянно развиваюсь в данной сфере.

·        График работы: без выходных.

·        Работа будет выполнена пока клиент не останется довольным.

·        Исполнительная, ответственная, не конфликтная.

Контакты для связи:

·        WhatsApp: +7 (977) 677-92-96

·        Email: [email protected]

 

Портфолио
Баннеры
нет отзывов
$3/час
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от 2 дней
нет рейтинга