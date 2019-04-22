Выполняю дизайн баннеров, групп, рекламные посты,открытки | Индивидуальный подход

Всем привет!

Меня зовут Ольга. Занимаюсь веб дизайном и постоянно развиваюсь в данной сфере.

· График работы: без выходных.

· Работа будет выполнена пока клиент не останется довольным.

· Исполнительная, ответственная, не конфликтная.

Контакты для связи:

· WhatsApp: +7 (977) 677-92-96

· Email: [email protected]