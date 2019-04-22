Выполняю дизайн баннеров, групп, рекламные посты,открытки | Индивидуальный подход
Всем привет!
Меня зовут Ольга. Занимаюсь веб дизайном и постоянно развиваюсь в данной сфере.
· График работы: без выходных.
· Работа будет выполнена пока клиент не останется довольным.
· Исполнительная, ответственная, не конфликтная.
Контакты для связи:
· WhatsApp: +7 (977) 677-92-96
· Email: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рекламный баннер по маникюру114 просмотров
- Рекламный баннер по изготовлению лестниц119 просмотров
- Баннер Nike457 просмотров
- Лендинг Мажитель153 просмотра
- Открытка любовь97 просмотров
- Открытка ко дню влюбленных93 просмотра
- Страница для журнала135 просмотров
- Новогодняя открытка101 просмотр
- Лендинг для турфирмы91 просмотр
- Рекламные баннеры115 просмотров
Баннеры
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$3/час
от 1 дня
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от 2 дней
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