Удаленный сотрудник для вашего бизнеса

1. Основная деятельность: больше года занимаюсь раскруткой и ведением групп в соц. сетях. СММ. Расчет рекламного бюджета для вашей группы, увеличение количества живых подписчиков, публикация интересного контента, проведение акций и розыгрышей.

2. Windows, MS Office, Internet, Adobe Photoshop - опытный пользователь;

«Гарант», «Консультант плюс»;

3. Рерайт, копирайт.