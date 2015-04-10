Удаленный сотрудник для вашего бизнеса
1. Основная деятельность: больше года занимаюсь раскруткой и ведением групп в соц. сетях. СММ. Расчет рекламного бюджета для вашей группы, увеличение количества живых подписчиков, публикация интересного контента, проведение акций и розыгрышей.
2. Windows, MS Office, Internet, Adobe Photoshop - опытный пользователь;
«Гарант», «Консультант плюс»;
3. Рерайт, копирайт.
Действие аккаунта приостановлено!
Социальные сети (SMM и SMO)
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$10/час
от $100от 2 дней
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