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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Ответный отзыв
Хороший заказчик, несмотря на языковые сложности удалось добиться положительного результата сотрудничества. Рекомендую. Была рада сотрудничеству!
$20
10 баллов
9 лет назад
Отличный дизайнер! Быстро ответила на заявку, оперативно отвечала на сообщения, сделала несколько вариантов. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Грамотный заказчик! Четко поставленные задачи, с примерами, знает что хочет получить на выходе, поддерживает связь, оплата молниеносная!