olga_ben

Ольга olga_ben

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

busline
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Визитка | Транспортные услуги по перевозке людей автобусами
Rekamenduiu
Хороший заказчик, несмотря на языковые сложности удалось добиться положительного результата сотрудничества. Рекомендую. Была рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
itopov
Игорь 
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Сертификат дилера в формате А4
Отличный дизайнер! Быстро ответила на заявку, оперативно отвечала на сообщения, сделала несколько вариантов. Однозначно рекомендую.
Грамотный заказчик! Четко поставленные задачи, с примерами, знает что хочет получить на выходе, поддерживает связь, оплата молниеносная!
Ответный отзыв