olga_deminson

Переводчик

Я верю, что в начале было Слово. Слово помогает людям понимать друг друга - именно поэтому я выбрала путь переводчика.

Теперь по фактам:

- Имею высшее переводческое образование по специальности "Переводчик-лингвист";

- Работаю с английским, французским и русским языками (в их самых разных сочетаниях);

- Опыт работы письменным переводчиком - 6 лет, устным - 3 года;

- Мои основные специализации: юридическая документация (паспорта, справки, свидетельства, сертификаты etc), деловая корреспонденция (коммерческие предложения, счета-фактуры, договоры etc), технический перевод, публицистика и художественный перевод;

- Мой перевод точен, корректен и безупречно грамотен;

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству.