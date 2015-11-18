olga_deminson

Ольга olga_deminsonolga_deminson
32 годаРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик
Я верю, что в начале было Слово. Слово помогает людям понимать друг друга - именно поэтому я выбрала путь переводчика.
Теперь по фактам:
- Имею высшее переводческое образование по специальности "Переводчик-лингвист";
- Работаю с английским, французским и русским языками (в их самых разных сочетаниях);
- Опыт работы письменным переводчиком - 6 лет, устным - 3 года;
- Мои основные специализации: юридическая документация (паспорта, справки, свидетельства, сертификаты etc), деловая корреспонденция (коммерческие предложения, счета-фактуры, договоры etc), технический перевод, публицистика и художественный перевод;
- Мой перевод точен, корректен и безупречно грамотен;
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству.
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