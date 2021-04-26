olga_golubitskay

Дом там, где комфорт и уют.
Привет, я Оля.
Мне 23 и я дизайнер интерьеров, с архитектурным образованием.
Разрабатываю проекты интерьеров, в которые входит:
Рабочая документация в AutoCAD or ArchiCAD;
3D визуализации;
Подбор отделочных материалов и мебели (Спецификация).
О себе могу сказать, что я не только слушаю, но и слышу, что хочет заказчик. Внимательна, коммуникативна и пунктуальна.
Ссылка на портфолио:
https://drive.google.com/file/d/1Ss9j7U9bcjkXludHfWfLnvWO3aAnSzAW/view?usp=sharing
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