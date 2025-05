olga_grinina

Преподаватель бизнес и юридического английского языка Переводчик с русского на английский/англо-русский: юридическая тематика, публицистика

- Выпускница Факультета иностранных языков Московского Педагогического Государственного Университета им. Ленина

- CELTA (Certificate of Teaching English to adults) - международный сертификат Кэмбриджского университета

- Работаю с ведущими компаниями (Coca-Cola, Deutsche Bank, Pirelli): общий и деловой английский менеджерам высшего и среднего звена, руководителям отделов. Все студенты успешно прошли уровни и продолжили обучение на более высоких уровнях. Ведение специальных курсов, составление программ и корректирование программы под запросы обучающихся, положительные отзывы студентов и менеджеров по обучению компаний.

- Преподаю General English, Business English, Legal English

- Работа с учебными пособиями "Cutting Edge", "Market Leader", "Business English in Use", "Inside Out", "Headway", "Nothern Star", "New English File".

- Изложение грамматического материала в соответствии с собственными наработками (с помощью профессора из Московского Государственного Лингвистического Университета). Использование учебных пособий Longman, Cambridge, McMillam.

- Особое внимание уделяю тому, чтобы мои студенты могли хорошо аудировать английскую речь и понимать любого носителя языка. Соответственно ставлю правильное английское произношение (RP - received pronunciation)

- Работа в соответствии с целями и потребностями студентов

- Обязательное предварительное определение уровня студента и слабых мест в знании языка и соответствующее индивидуальное построение программы обучения

- Готовлю к международным экзаменам TOEFL, IELTS, ILEC

- Skype lessons

- Помогаю в выполнении домашних заданий и курсовых

- Индивидуальные занятия и занятив в группах от 3-х человек

Методика преподавания

Коммуникативная методика обучения, развитие как рецептивных, так и продуктивных видов речевой деятельности (письмо, говорение, аудирование, чтение). Активное использование аутентичных материалов: фильмы, статьи из английских/американских газет и журналов