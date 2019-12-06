olga_izch

Ольга Гатауллина olga_izch

 
42 годаРоссия/Набережные Челны
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
аниматор, дизайнер

Я 2D дизайнер,  умею работать Adobe After Effects + Duik,  а также Adobe Premiere,  Adobe Illustration, Adobe Photoshop,Corel Draw, Audition , etc.  Я обещаю за короткий срок качественную работу и отличное обслуживание!

Мой опыт в следующих областях дизайна:

- Анимация иконок, продающего видео, сторис

 -Дизайн логотипа

 - Дизайн брошюры / флаера

 - Редактирование фотографий

 - Дизайн сайта

   -Corel Draw

 -Adobe Illustration

  -Adobe Photoshop

  -Adobe After Effects

  -Adobe Premiere

  -Adobe Audition

  

  Я всегда на связи на время проекта. Не теряюсь, не игнорирую, не откладываю на потом. Работаю быстро, профессионально, уважительно к заказчику, задаю нужные вопросы и ожидаю взаимную отдачу

Опыт работы в сфере дизайна с 2011 года, в области анимации - с 2018 года.

[email protected]

skype  оlga_izch

telegram  @olga_izch

тел. 89274826442 WhatsUpp

Дизайн сайтаPhotoshopAfter EffectsДизайн брошюры
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