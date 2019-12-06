Ольга Гатауллина olga_izcholga_izch
Я 2D дизайнер, умею работать Adobe After Effects + Duik, а также Adobe Premiere, Adobe Illustration, Adobe Photoshop,Corel Draw, Audition , etc. Я обещаю за короткий срок качественную работу и отличное обслуживание!
Мой опыт в следующих областях дизайна:
- Анимация иконок, продающего видео, сторис
-Дизайн логотипа
- Дизайн брошюры / флаера
- Редактирование фотографий
- Дизайн сайта
-Corel Draw
-Adobe Illustration
-Adobe Photoshop
-Adobe After Effects
-Adobe Premiere
-Adobe Audition
Я всегда на связи на время проекта. Не теряюсь, не игнорирую, не откладываю на потом. Работаю быстро, профессионально, уважительно к заказчику, задаю нужные вопросы и ожидаю взаимную отдачу
Опыт работы в сфере дизайна с 2011 года, в области анимации - с 2018 года.
skype оlga_izch
telegram @olga_izch
тел. 89274826442 WhatsUpp
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