аниматор, дизайнер

Я 2D дизайнер, умею работать Adobe After Effects + Duik, а также Adobe Premiere, Adobe Illustration, Adobe Photoshop,Corel Draw, Audition , etc. Я обещаю за короткий срок качественную работу и отличное обслуживание!

Мой опыт в следующих областях дизайна:

- Анимация иконок, продающего видео, сторис

-Дизайн логотипа

- Дизайн брошюры / флаера

- Редактирование фотографий

- Дизайн сайта

-Corel Draw

-Adobe Illustration

-Adobe Photoshop

-Adobe After Effects

-Adobe Premiere

-Adobe Audition

Я всегда на связи на время проекта. Не теряюсь, не игнорирую, не откладываю на потом. Работаю быстро, профессионально, уважительно к заказчику, задаю нужные вопросы и ожидаю взаимную отдачу

Опыт работы в сфере дизайна с 2011 года, в области анимации - с 2018 года.

[email protected]

skype оlga_izch

telegram @olga_izch

тел. 89274826442 WhatsUpp