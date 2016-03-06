Переводчик

Быстро, правильно, корректно? Ваш текст должен быть таковым? Тогда Вы обратились по адресу! Я могу Вам помочь, а главное хочу! Проходила обучение в школе "Education without borders". Мои знания подтверждены сертификатом Cambridge ESOL. Опыт работы имеется в переводе текстов, репетиторстве и в выполнении различных заданий в области английского языка. Перевод и выполнение любых видов работ со всеми нюансами грамматики, орфографии и пунктуации, в самых различных тематиках!

Также работаю в срочном порядке.

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