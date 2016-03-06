Ольга Краснякова olga_krasnyakovaolga_krasnyakova
29 летУкраина/Одесса
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик
Быстро, правильно, корректно? Ваш текст должен быть таковым? Тогда Вы обратились по адресу! Я могу Вам помочь, а главное хочу! Проходила обучение в школе "Education without borders". Мои знания подтверждены сертификатом Cambridge ESOL. Опыт работы имеется в переводе текстов, репетиторстве и в выполнении различных заданий в области английского языка. Перевод и выполнение любых видов работ со всеми нюансами грамматики, орфографии и пунктуации, в самых различных тематиках!
Также работаю в срочном порядке.
Обращайтесь!
Переводы
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от $1
от 1 дня
#2940
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3879