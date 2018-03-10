olga_marketing

Дизайн | SMM | Контекстная реклама
Здравствуйте, меня зовут Ольга.
Я являюсь начинающим специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ. Я прошла обучение по программе «Специалист по интернет-рекламе 3.0», усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова их внедрить для вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить интернет рекламу бесплатно, а взамен прошу только отзыв о своей работе.
Предлагаю обсудить детальнее.
Также предлагаю свои услуги по веб-дизайну, дизайну полиграфии и SMM.
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