olga_marketing

Дизайн | SMM | Контекстная реклама

Здравствуйте, меня зовут Ольга.

Я являюсь начинающим специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ. Я прошла обучение по программе «Специалист по интернет-рекламе 3.0», усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова их внедрить для вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить интернет рекламу бесплатно, а взамен прошу только отзыв о своей работе.

Предлагаю обсудить детальнее.

Также предлагаю свои услуги по веб-дизайну, дизайну полиграфии и SMM.