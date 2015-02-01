olga_osokina

SEO-специалист (SEO-аудит, семантическое ядро)

Опыт работы: 1,5 года в международной аутсорсинговой IT-компании. Skills: SEO, SMM, PPC, Google Analytics, Google AdWords, копирайтинг (SEO-копирайтинг), HTML, CSS, CMS (WordPress). Быстро и качественно: соберу самое полное семантическое ядро, сделаю SEO-аудит сайта, предложу оптимальные варианты решения существующих неполадок. Почему я: у меня появилась Мечта и для ее осуществления нужны деньги. Мечта - сильнейший стимул. Сейчас коплю средства. Это и есть гарант "быстро", "качественно", "за разумную плату". Ведь я понимаю свою причастность к Вашей Мечте или работе.