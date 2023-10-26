olga_pokotilova

Думаю системно

Привіт! Мене звати Ольга, і я маю понад три роки досвіду роботи у сфері маркетингу.

Моя робота SMM-спеціалістом охоплювала розробку та виконання соціальних медіакампаній, аналіз аудиторії, розробку контент-плану, створення та планування публікацій.

Працюю в Adobe Photoshop та CANVA. Можу виконувати обробку та редагування фотографій, що дозволяє мені створювати креативний та привабливий контент для соціальних мереж та маркетингових кампаній.

Маю досвід фотографування та обробці фотографій для інтернет-магазинів.

Пишу тексти, редагую наявні тексти, займаюсь вичиткою на помилки.

Готова виконувати завдання швидко та якісно!