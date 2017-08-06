Настройка контекстной рекламы

Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и в Google Adwords. Поиск, РСЯ, КМС.

Как я работаю:

Подхожу индивидуально к каждому проекту, изучаю сферу для лучшего понимания психологии ЦА

Тщательно прорабатываю семантическое ядро, подбираю столько ключевых фраз, сколько реально необходимо

Составляю максимально широкий список минус-слов

Пишу действительно привлекательные объявления в информационном стиле

Тестирую несколько вариантов объявлений, чтобы выбрать самое эффективное

Назначаю ставки, исходя из вашей экономики

Даю рекомендации по сайту, как сделать, чтобы реклама работала эффективно

Глубоко погружаюсь в аналитику, чтобы довести показатели до идеала

Делаю понятные отчёты, человеческим языком объясняю, если что-то непонятно

Сдаю проекты в срок. Если по моей вине проект сдан не в срок, заказчик платит 50% от стоимости моей работы

Опыт работы 3,5 года – как в маркетинговом агентстве, так и на стороне клиента. Работала как с крупными интернет-магазинами, так и с небольшими сайтами с ограниченным перечнем товаров/услуг.

Не делаю рекламу товаров/услуг, которые вредны или опасны для людей.

Работаю только по предоплате или через Безопасную сделку.

E-mail: [email protected]

Скайп: olga.adwordsdirect (Olga PPC)