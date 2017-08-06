Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и в Google Adwords. Поиск, РСЯ, КМС.
Как я работаю:
Подхожу индивидуально к каждому проекту, изучаю сферу для лучшего понимания психологии ЦА
Тщательно прорабатываю семантическое ядро, подбираю столько ключевых фраз, сколько реально необходимо
Составляю максимально широкий список минус-слов
Пишу действительно привлекательные объявления в информационном стиле
Тестирую несколько вариантов объявлений, чтобы выбрать самое эффективное
Назначаю ставки, исходя из вашей экономики
Даю рекомендации по сайту, как сделать, чтобы реклама работала эффективно
Глубоко погружаюсь в аналитику, чтобы довести показатели до идеала
Делаю понятные отчёты, человеческим языком объясняю, если что-то непонятно
Сдаю проекты в срок. Если по моей вине проект сдан не в срок, заказчик платит 50% от стоимости моей работы
Опыт работы 3,5 года – как в маркетинговом агентстве, так и на стороне клиента. Работала как с крупными интернет-магазинами, так и с небольшими сайтами с ограниченным перечнем товаров/услуг.
Не делаю рекламу товаров/услуг, которые вредны или опасны для людей.
Работаю только по предоплате или через Безопасную сделку.
E-mail: [email protected]
Скайп: olga.adwordsdirect (Olga PPC)