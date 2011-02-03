olga_rudnitsky

Преподаватель английского языка, методист, переводчик

Образование

1993-1999гг.

Факультет романо-германской филологии, Удмуртский государственный университет.

Специальность: Английский язык.

Квалификация: Филолог. Преподаватель. Переводчик.

ОПЫТ РАБОТЫ

Общий стаж: 11 лет

В организации: Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

На данный момент - старший преподаватель, факультет профессионального иностранного языка, УдГУ.

Выполняю переводы с английского на русский и с русского на английский, редактирование англоязычных и русскоязычных текстов.

Тематика: природоохрана, природопользование, экология, безопасность жизнедеятельности, защита в чрезвычайных ситуациях, психология, дизайн, архитектура, мода, искусствоведение, история, филология, педагогика;

Также выполняю переводы художественных текстов, презентаций, деловых документов, любой корреспонденции.

Большой опыт в написании учебных пособий по английскому языку.