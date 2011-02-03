olga_rudnitsky

Образование
1993-1999гг.
Факультет романо-германской филологии, Удмуртский государственный университет.
Специальность: Английский язык.
Квалификация: Филолог. Преподаватель. Переводчик.
ОПЫТ РАБОТЫ
Общий стаж: 11 лет
В организации: Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
На данный момент - старший преподаватель, факультет профессионального иностранного языка, УдГУ.
Выполняю переводы с английского на русский и с русского на английский, редактирование англоязычных и русскоязычных текстов.
Тематика: природоохрана, природопользование, экология, безопасность жизнедеятельности, защита в чрезвычайных ситуациях, психология, дизайн, архитектура, мода, искусствоведение, история, филология, педагогика;
Также выполняю переводы художественных текстов, презентаций, деловых документов, любой корреспонденции.
Большой опыт в написании учебных пособий по английскому языку.