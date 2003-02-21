Доброго дня!

Англійська С1, магістр фінансів, банкір.

Люблю подорожувати та вдосконалювати свої навики англійскої мови.

Я комунікабельна, відповідальна, клієнтоорієнтована та цілеспрямована.

Працюю з 18 років в банку, тому знаю, як правильно «догодити клієнту».

Докладніше про роботу?:

? Оплата виключно після виконання роботи та вашого повного нею задоволення.

? Ціни не високі, мені потрібний досвід, вам якісний переклад – ми точно домовимося.

? Перекладаю що завгодно, у будь-яких кількостях.

? Ціну та час обговоримо.