olgaadvice

Необходимо сверстать лэндинг. Сроки - до 10:00час. МСК ,16.07.2017г. Стоимость 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки неменее70 баллов по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйтепримеры своих работ при отписке на проект. Все подробности ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$23
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- $23HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $20
Необходимо сверстать лэндинг. Сроки - до 09:00час. МСК , 12.07.2016г. Стоимость 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее70 баллов по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $35
Необходимо нарисовать дизайн лэндинга. Тематика:бизнес-консалтинг. Срок - 12.07.2016г. до 09:00 МСК. стоимость 2500 руб.Приоритет фрилансерам, которые уже работали с даннойтематикойПрикрепите примеры своих работ при отписке на проект.Подробности обсудим с кандидатом.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$23
9 баллов
8 лет назад
Рекомендую данного заказчика, четкое постановление ТЗ, всегда на связи, оплата в срок
Ответный отзыв
Благодарю Александра за работу. Всё выполнено качественно и в срок. Рекомендую! Обращусь ещё!