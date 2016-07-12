olgaadvice

Ольга olgaadvice

 
58 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$23
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Вёрстка лэндинга

    $23

    Необходимо сверстать лэндинг. Сроки - до 10:00час.  МСК ,16.07.2017г. Стоимость 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки неменее70 баллов по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйтепримеры своих работ при отписке на проект. Все подробности ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Вёрстка лэндинга ( Бизнес-консалтинг)

    $20

    Необходимо сверстать лэндинг. Сроки - до 09:00час.  МСК , 12.07.2016г. Стоимость 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее70 баллов по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    $35

    Необходимо нарисовать дизайн лэндинга. Тематика:бизнес-консалтинг. Срок -  12.07.2016г. до 09:00 МСК. стоимость 2500 руб.Приоритет фрилансерам, которые уже работали с даннойтематикойПрикрепите примеры своих работ при отписке на проект.Подробности обсудим с кандидатом.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

SHe4eViCA
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$23
9 баллов
8 лет назад
Вёрстка лэндинга
Рекомендую данного заказчика, четкое постановление ТЗ, всегда на связи, оплата в срок
Благодарю Александра за работу. Всё выполнено качественно и в срок. Рекомендую! Обращусь ещё!
Ответный отзыв