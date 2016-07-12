olgaadvice

Необходимо нарисовать дизайн лэндинга. Тематика:бизнес-консалтинг. Срок - 12.07.2016г. до 09:00 МСК. стоимость 2500 руб.Приоритет фрилансерам, которые уже работали с даннойтематикойПрикрепите примеры своих работ при отписке на проект.Подробности обсудим с кандидатом.