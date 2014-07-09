Мне 21 год, я студентка журфака МГУ.
Не могу жить без печатного слова. Могу себя назвать ответственным человеком, неконфликтным, обучаемым.
Вхожу в редколлегию студенческого благотворительного детского журнала для детдомовцев "Домовёнок Троша", который издается при нашем факультете. Немного рисую от руки для нашего детского журнала.
- Английский - уровень Intermediate;
- Знание графического редактора Helicon Filter 5;
- Знание закона о СМИ;
- Хороший литературный русский язык;
- Знание знаков редакторской правки;
- Опыт написания статей, рецензий, прозы небольшой опыт написания сценариев и стихотворений.
Мой сайт с примерами текстов: http://ubezhishche-skazok.webnode.ru/
Некоторые примеры последних текстов на порталах:
http://girlintheuniverse.ru/zaglyanite-v-svetlogorsk/
http://caution-very-hot.com/city/krasnoe-i-chyornoe/
http://caution-very-hot.com/city/dark_restaurant/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/education/370478/
http://once-more.at.ua/publ/kino_monstry_uchatsja_byt_strashnymi/1-1-0-87
http://once-more.at.ua/publ/podvodnyj_mir_svechenie_i_izmenenie_okraski/1-1-0-86
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