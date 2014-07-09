Журналист, редактор, сценарист, автор текстов

Мне 21 год, я студентка журфака МГУ.

Не могу жить без печатного слова. Могу себя назвать ответственным человеком, неконфликтным, обучаемым.

Вхожу в редколлегию студенческого благотворительного детского журнала для детдомовцев "Домовёнок Троша", который издается при нашем факультете. Немного рисую от руки для нашего детского журнала.

- Английский - уровень Intermediate;

- Знание графического редактора Helicon Filter 5;

- Знание закона о СМИ;

- Хороший литературный русский язык;

- Знание знаков редакторской правки;

- Опыт написания статей, рецензий, прозы небольшой опыт написания сценариев и стихотворений.

Мой сайт с примерами текстов: http://ubezhishche-skazok.webnode.ru/

Некоторые примеры последних текстов на порталах:

http://girlintheuniverse.ru/zaglyanite-v-svetlogorsk/

http://caution-very-hot.com/city/krasnoe-i-chyornoe/

http://youthpaper.ru/?p=12256

http://youthpaper.ru/?p=12264

http://caution-very-hot.com/city/dark_restaurant/

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/education/370478/

http://once-more.at.ua/publ/kino_monstry_uchatsja_byt_strashnymi/1-1-0-87

http://once-more.at.ua/publ/podvodnyj_mir_svechenie_i_izmenenie_okraski/1-1-0-86