olgabalashk

В 2017 году закончила Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского.Факультет иностранных языков. Учитель английского и немецкого языка.
Проходила педагогическую практику.
Переводы с английского на русский, с русского на английский.
Пишу тексты по культуре, искусству.
Знания иностранных языков:
Английский — свободно владею
Немецкий — базовые знания.Навыки: коммуникативные навыки, исполнительность, ответственность, пунктуальность, умение работать в сжатые сроки.
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