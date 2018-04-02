olgabalashk

В 2017 году закончила Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского.Факультет иностранных языков. Учитель английского и немецкого языка.

Проходила педагогическую практику.

Переводы с английского на русский, с русского на английский.

Пишу тексты по культуре, искусству.

Знания иностранных языков:

Английский — свободно владею

Немецкий — базовые знания.Навыки: коммуникативные навыки, исполнительность, ответственность, пунктуальность, умение работать в сжатые сроки.