Ретушь, цветокоррекция, обтравка, фотомонтаж

Опыт работы

Период работы:

С июня 2008 года по ноябрь 2010

Должность:

Цветокорректор - ретушер (Полная занятость)

Название организации:

Фотостудия "Контраст", г. Железнодорожный

Должностные обязанности и достижения:

Тоновая и цветовая коррекция изображений, сложная ретушь низкокачественных и сканированных изображений;

Фотомонтаж, расцвечивание, коллажирование;

Дизайн рекламных листовок, визиток, календарей, плакатов, дизайн каталогов, фото-книг.

Художественная ретушь.

Фото на документы.

Компьютерные навыки и знания:

Уверенное владение Adobe Photoshop, Corel Draw

Большой опыт в обработке фотографий любой сложности.

Владение профессиональной фототехникой - предметная съемка для каталогов, макросъемка, фото на документы, портрет;

Дизайн и предпечатная подготовка полиграфической продукции.