Опыт работы
Период работы:
С июня 2008 года по ноябрь 2010
Должность:
Цветокорректор - ретушер (Полная занятость)
Название организации:
Фотостудия "Контраст", г. Железнодорожный
Должностные обязанности и достижения:
Тоновая и цветовая коррекция изображений, сложная ретушь низкокачественных и сканированных изображений;
Фотомонтаж, расцвечивание, коллажирование;
Дизайн рекламных листовок, визиток, календарей, плакатов, дизайн каталогов, фото-книг.
Художественная ретушь.
Фото на документы.
Компьютерные навыки и знания:
Уверенное владение Adobe Photoshop, Corel Draw
Большой опыт в обработке фотографий любой сложности.
Владение профессиональной фототехникой - предметная съемка для каталогов, макросъемка, фото на документы, портрет;
Дизайн и предпечатная подготовка полиграфической продукции.
- Без названия104 просмотра
- Без названия104 просмотра
- Без названия115 просмотров
- Без названия112 просмотров
- Без названия125 просмотров
- Без названия122 просмотра
- 4140 просмотров
- 3109 просмотров
- 1128 просмотров
- Диск100 просмотров
- Яйца125 просмотров