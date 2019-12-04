olgabuka

Ольга olgabuka

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
HTML/CSS верстка

Приветствую Вас в своем профиле!

Занимаюсь адаптивной HTML-версткой сайтов любой сложности более 7 лет.  Также выполняю адаптивную вёрстку email-писем под любые устройства и почтовые клиенты. 

Буду рада сотрудничеству!

Отзывы заказчиков

bolgarka_ukr
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
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хороший исполнитель: все четко, быстро, без лишних вопросов! однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Заказчик ответственный. Задачу поставил четко, оплату произвёл в срок. Все время на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
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