HTML/CSS верстка
Приветствую Вас в своем профиле!
Занимаюсь адаптивной HTML-версткой сайтов любой сложности более 7 лет. Также выполняю адаптивную вёрстку email-писем под любые устройства и почтовые клиенты.
Буду рада сотрудничеству!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
5 лет назад
хороший исполнитель: все четко, быстро, без лишних вопросов! однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Заказчик ответственный. Задачу поставил четко, оплату произвёл в срок. Все время на связи. Рекомендую к сотрудничеству!