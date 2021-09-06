Берусь за работу любой направленности (отзывы, регистрации, маркетплейс и т.д. )

Ищу работу в любой направленности, целеустремлённая, обязательная, готова довести

работу до конца. Берусь за всякие задачи в моей компетенции , от самых простых до более сложных(готова углубиться и пройти обучение) Могу работать удаленно в постоянном графике, чистый фриланс, другой занятости нет, могу уделять от 5 до 12 часов в сутки. У меня нет

специализации, могу заниматься всем чем угодно, от регистрации на сайтах до

заполнения документооборота. Жду Ваших предложений на почту или мобильный телефон.