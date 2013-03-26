Переводы и грамматическая правка исключительной грамотности!

Здравствуйте! Я - профессиональный дипломированный переводчик (степень «магистра» в области английской и немецкой филологии), имеющий 10-летний опыт общего, технического и нотариального перевода, а также грамматической правки, не только в Эстонии, но и в России, Англии, Германии и Франции. Владею английским на уровне родного, русского, языка - от произношения до грамматики, детального знания очень специфического словарного запаса, словесных вариаций, в зависимости от контекста, и пунктуации. В 2009 году получила Cambridge Certificate of Proficiency in English, что является высшим стандартом (C2 по Европейскому языковому портфелю). Также свободно владею эстонским (второй родной) и немецким языками. Имею опыт преподавания и проживания в Германии, а также работы в посольстве (в 2003 получила Das Deutsche Sprachdiplom, что также является высшей ступенью C2). Пассивные языковые знания включают французский язык. Выбирая мои услуги, Вы выбираете не только качественный перевод вплоть до деталей, но и обязательную корректуру! С уважением, Ольга