olgakichaeva

ТЗ - добавление блоков, редизайн блоков1) Дизайн Тегов H2-H5 https://yadi.sk/i/KVQ72SX8nmHa1g2) Дизайн кнопки "Читать далее", "Скрыть" https://yadi.sk/i/wX53M1OXc3izzQ , используется на странице https://spina.spb.ru/gastroenterologiya/3) Маркированный список, нумерованный , примеры: https://yadi.sk/i/RsuWd2Rv_zGCvg https://yadi.sk/i/1FLyWzZeqNeVUg https://yadi.sk/i/YvSKVOr1EFzVfg4) Выделение важной информации (важная текстовая информация): ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт2 года назад
Написание статей для сайта медицинского центра. ТЗ в прикрепленномКопирайтинг12 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать текст уникальным.Редактирование и Корректура20 заявокЗакрыт4 года назад
Размещать отзывы на медицинских сайтахНаполнение сайтов28 заявокЗакрыт4 года назад
Вк, Инстаграм (в том числе личные станицы врачей), фейсбук. spina.spb.ruСоциальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Ищем специалиста для создания буклета - Реклама для медицинского центра. Нужен человек с опытом, креативный.Верстка полиграфии24 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $400
сделать версткуHTML-верстка51 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $100
Буклет на тему пластической хирургии.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $1100
Нужно сделать адаптивный дизайн сайта медицинского центра. ТЗ отправила по почте.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Ольге за сложный и интересный проект. Отличный заказчик, плодотворное сотрудничество, всегда на связи, моментальная оплата, только положительные эмоции. Рекомендую Ольгу как надёжного заказчика с хорошим вкусом!
Ответный отзыв
Спасибо большое за отлично выполненную работу! Яна прекрасный специалист, все со вкусом, идеально быстро и что самое важное - с учетом пожеланий. Буду обращаться неоднократно, давно искала такого дизайнера!
$1100
10 баллов
7 лет назад
Понравилось работать с Ольгой, замечательный заказчик. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Спасибо большое, прекрасный получился дизайн! И спасибо за подарки - дополнительные странички!