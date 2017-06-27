olgakichaeva

Ольга Кичаева olgakichaeva

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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$100
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Отзывы фрилансеров
JBlack
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Сделать дизайн макет евро брошюры для Медицинского центра "Долголетие"
Спасибо Ольге за сложный и интересный проект. Отличный заказчик, плодотворное сотрудничество, всегда на связи, моментальная оплата, только положительные эмоции. Рекомендую Ольгу как надёжного заказчика с хорошим вкусом!
Спасибо большое за отлично выполненную работу! Яна прекрасный специалист, все со вкусом, идеально быстро и что самое важное - с учетом пожеланий. Буду обращаться неоднократно, давно искала такого дизайнера!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1100
10 баллов
7 лет назад
Адаптивный дизайн сайта
Понравилось работать с Ольгой, замечательный заказчик. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо большое, прекрасный получился дизайн! И спасибо за подарки - дополнительные странички!
Ответный отзыв