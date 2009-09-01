olgakortunovayah

Журналист, автор, копирайтер, редактор
Занятость: Полная занятость, можно проекты
Возраст:48 лет
Город проживания: Одесса
Готов работать: Удаленно
Журналист, редактор новостей
с 09.2009 по наст. время (13 лет 11 месяцев)
freelance, Москва, Киев (СМИ, медиа)
писала новостные и аналитические статьи и блоги для разных сайтов, делала интервью и брала комментарии по инфоповодам.
Искала новости, делала рерайты, выставляла публикации на сайты.
занималась проектами по разработке сайтов для общественных организаций и пр. общественными проектами, несколько лет работала корреспондентом в подмосковном новостном издании, сотрудничала с новостными аналитическими интернет - порталами. администрировала и вела новостные telegram - каналы, а так же аккаунты проектов в соцсетях.
Образование
МГУ им М.В. Ломоносова
Психологии, психолог, психология личности, Москва
Высшее, с 1996 по 2003 (6 лет 10 месяцев)
Знания и навыки
Пользователь ПК
Быстрый набор текста
Креативность
Постинг контента
Рерайтинг
Грамотная устная и письменная речь
SMM
HTML
Знание языков
Английский — начинающий
Дополнительная информация
Ищу исключительно удаленную работу.
Опыт: статьи, копирайт, рерайт, новости, обзорные новостные статьи, аналитика, интервью, ответы на вопросы читателей и пр., администрирование и развитие telegram - каналов, ведение блогов в соцсетях, smm
Умение искать и анализировать новости, инфоповоды, информацию, грамотная речь, хорошее знание русского языка, возможность писать в разных стилях, умение работать быстро, коммуникабельность.
Знаю консоль wordpress
Работала корреспондентом новостей на крупном подмосковном интернет - портале, на новостных крупных потоковых проектах в Киеве, вела и развивала новостные telegram-каналы, а так же страницы разных новостных проектов в соцсетях.
Сотрудничала с известными новостными и аналитическими интернет - проектами.
Отлично разбираюсь в новостной повестке.