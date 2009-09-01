olgakortunovayah

журналист, копирайтер, редактор

Журналист, автор, копирайтер, редактор

Занятость: Полная занятость, можно проекты

Возраст:48 лет

Город проживания: Одесса

Готов работать: Удаленно

Журналист, редактор новостей

с 09.2009 по наст. время (13 лет 11 месяцев)

freelance, Москва, Киев (СМИ, медиа)

писала новостные и аналитические статьи и блоги для разных сайтов, делала интервью и брала комментарии по инфоповодам.

Искала новости, делала рерайты, выставляла публикации на сайты.

занималась проектами по разработке сайтов для общественных организаций и пр. общественными проектами, несколько лет работала корреспондентом в подмосковном новостном издании, сотрудничала с новостными аналитическими интернет - порталами. администрировала и вела новостные telegram - каналы, а так же аккаунты проектов в соцсетях.

Образование

МГУ им М.В. Ломоносова

Психологии, психолог, психология личности, Москва

Высшее, с 1996 по 2003 (6 лет 10 месяцев)

Знания и навыки

Пользователь ПК

Быстрый набор текста

Креативность

Постинг контента

Рерайтинг

Грамотная устная и письменная речь

SMM

HTML

Знание языков

Английский — начинающий

Дополнительная информация

Ищу исключительно удаленную работу.



Опыт: статьи, копирайт, рерайт, новости, обзорные новостные статьи, аналитика, интервью, ответы на вопросы читателей и пр., администрирование и развитие telegram - каналов, ведение блогов в соцсетях, smm

Умение искать и анализировать новости, инфоповоды, информацию, грамотная речь, хорошее знание русского языка, возможность писать в разных стилях, умение работать быстро, коммуникабельность.

Знаю консоль wordpress



Работала корреспондентом новостей на крупном подмосковном интернет - портале, на новостных крупных потоковых проектах в Киеве, вела и развивала новостные telegram-каналы, а так же страницы разных новостных проектов в соцсетях.

Сотрудничала с известными новостными и аналитическими интернет - проектами.

Отлично разбираюсь в новостной повестке.

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