Нужно снять видео с собой в главной роли о работе сервиса Текст предоставим Видео на 2-3 минуты
Видеомонтаж16 заявок
Закрыт
9 лет назад
Нужно снять видео с собой в главной роли о работе сервиса Текст предоставим Видео на 2-3 минуты
Нужно наполнить 20 страниц инстаграма по различным тематикам: 1. уникальное описание аккаунта 2. картинки(незаезженные, "уникальные" для инстаграма) 3. уникальное описание под каждой картинкой
Ищем опытного контент-менеджера. У нас есть несколько аккаунтов инстаграм по разным темам, их 20-25 штук; по каждой тематике по 5 аккаунтов, всего аккаунтов: 100-150 К каждому аккаунту: 1. уникальное описание к ...