olgalead

Ольга olgalead

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Skype lelik_whisky

  • Наполнить инстаграм

    Нужно наполнить 20  страниц инстаграма по различным тематикам: 1. уникальное описание аккаунта 2. картинки(незаезженные, "уникальные" для инстаграма) 3. уникальное описание под каждой картинкой

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент-менеджер Instagram

    Ищем  опытного контент-менеджера. У нас есть несколько аккаунтов инстаграм по разным темам, их 20-25 штук; по каждой тематике по 5 аккаунтов, всего аккаунтов: 100-150 К каждому аккаунту: 1. уникальное описание к ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад