Ищем опытного контент-менеджера. У нас есть несколько аккаунтов инстаграм по разным темам, их 20-25 штук; по каждой тематике по 5 аккаунтов, всего аккаунтов: 100-150 К каждому аккаунту: 1. уникальное описание к ...