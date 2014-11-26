olgaledyaeva

За период получения высшего образования по специальности теоретическая и прикладная лингвистика, приобрела опыт пользования не только базовых программ ПК (MS Windows 98/2000/ME‚ MS Word‚ MS Excel‚ MS Access), но и Adobe Photoshop‚ Adobe Lightroom‚ Adobe Flash Professional, Adobe Acrobat (опыт создания интерактивного учебного пособия).

Так же работала с программами EMS, FNB shop, My microse, R-keeper.

Опыт работы контент-менеджером.

Опыт выполнения технических переводов.

На данный момент заканчиваю последний курс и пишу диплом на тему «Языковые средства в научно-популярной англоязычной литературе и особенности ее перевода на русский язык.»

Опыт работы в сфере ресторанного обслуживания 3,5 года.

Знание языков:

Русский — родной

Английский — читаю профессиональную литературу

Немецкий — базовые знания

Французский — базовые знания