olgaledyaeva

За период получения высшего образования по специальности теоретическая и прикладная лингвистика, приобрела опыт пользования не только базовых программ ПК (MS Windows 98/2000/ME‚ MS Word‚ MS Excel‚ MS Access), но и Adobe Photoshop‚ Adobe Lightroom‚ Adobe Flash Professional, Adobe Acrobat (опыт создания интерактивного учебного пособия).
Так же работала с программами EMS, FNB shop, My microse, R-keeper.
Опыт работы контент-менеджером.
Опыт выполнения технических переводов.
На данный момент заканчиваю последний курс и пишу диплом на тему «Языковые средства в научно-популярной англоязычной литературе и особенности ее перевода на русский язык.»
Опыт работы в сфере ресторанного обслуживания 3,5 года.
Знание языков:
Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу
Немецкий — базовые знания
Французский — базовые знания