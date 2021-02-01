olgalinskaya

Тексты, за которые не стыдно.

Копирайтер, рерайтер, корректор.

Думаю, уточняю, пишу, проверяю.

Смогу помочь, даже если у вас нет цели и понимания задач текста.

Читаю и учусь каждый день.

Высшее образование - психолог, управление персоналом, СПбГУ, специализация Организационная психология и эргономика, 2006 г.

Высшее образование - психолог-тренер, РГГУ, специализация Тренерское мастерство, 2006 г.

Специальное образование - копирайтер, академия Feedback, 2021 г.

Опыт работы: 15 лет в торговле, опт, розница, найм, обучение, тех.задания, сайты, закупки, продажи.

Досуг: велосипед, Япония и мозговые штурмы.