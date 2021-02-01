olgalinskaya

Ольга Галинская olgalinskayaolgalinskaya
41 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Тексты, за которые не стыдно.
Копирайтер, рерайтер, корректор.
Думаю, уточняю, пишу, проверяю.
Смогу помочь, даже если у вас нет цели и понимания задач текста.
Читаю и учусь каждый день.
Высшее образование - психолог, управление персоналом, СПбГУ, специализация Организационная психология и эргономика, 2006 г.
Высшее образование - психолог-тренер, РГГУ, специализация Тренерское мастерство, 2006 г.
Специальное образование - копирайтер, академия Feedback, 2021 г.
Опыт работы: 15 лет в торговле, опт, розница, найм, обучение, тех.задания, сайты, закупки, продажи.
Досуг: велосипед, Япония и мозговые штурмы.
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