olgamir_wow

Портфолио:
https://www.behance.net/olgamirr112e0e
Сейчас веду проекты на фрилансе.
Ищу работу дизайнером, потому что хочу в качестве постоянной занятости развиваться в этом направлении.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
• Владею пакетом программ Adobe (Photoshop, Illustrator)
• Работаю с изображениями на всех уровнях: отбор, ретушь, создание коллажей.
• Владею Figma (на продвинутом уровне). Здесь создаю прототипы сайтов, дизайн макетов; адаптирую дизайн.
• Верстаю сайты и лендинги на Tilda. Базовые знания HTML.
• Умею видеть дальше ТЗ.
• Придерживаюсь гайдов, дружу с Trello и Notion.
ЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отличаюсь адекватностью, наличием вкуса и чувства меры. Внимательна к деталям,
срокам, договоренностям. Изобретаю креативные решения. Умею быть
креативной партнером, а не просто исполнителем. Эмпатична в
коммуникации, проактивна в решении задач. Считаю, что в развитии нельзя
останавливаться. Усидчива, довожу дела до конца и стремлюсь к
результату, за который мне самой не будет стыдно.