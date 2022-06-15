olgamir_wow

Топ Веб-дизайнер № 1

Портфолио:

https://www.behance.net/olgamirr112e0e

Сейчас веду проекты на фрилансе.

Ищу работу дизайнером, потому что хочу в качестве постоянной занятости развиваться в этом направлении.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• Владею пакетом программ Adobe (Photoshop, Illustrator)

• Работаю с изображениями на всех уровнях: отбор, ретушь, создание коллажей.

• Владею Figma (на продвинутом уровне). Здесь создаю прототипы сайтов, дизайн макетов; адаптирую дизайн.

• Верстаю сайты и лендинги на Tilda. Базовые знания HTML.

• Умею видеть дальше ТЗ.

• Придерживаюсь гайдов, дружу с Trello и Notion.

ЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отличаюсь адекватностью, наличием вкуса и чувства меры. Внимательна к деталям,

срокам, договоренностям. Изобретаю креативные решения. Умею быть

креативной партнером, а не просто исполнителем. Эмпатична в

коммуникации, проактивна в решении задач. Считаю, что в развитии нельзя

останавливаться. Усидчива, довожу дела до конца и стремлюсь к

результату, за который мне самой не будет стыдно.