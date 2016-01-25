olgamok2008

Продвижения Вашей группы ВКонтакте

Приветствую!Я обучаюсь на курсе "Администратор ВКонтакте"тренинг-центра 1day 1step http://www.1day1step.ru/admin_vk.php у такого

эксперта по SMM продвижению, как Наталья Буховцова http://www.assistor.ru/cabinet/portfolio.php?uid=5826С удовольствием помогу Вам создать и "вдохнутьжизнь" в вашу группу ВК и настроить ее на продажи!В своей работе придерживаюсь принципов:системность,пунктуальность, позитивный настрой,внимание к деталям.Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству! любимые темы: женские, детские, образование, саморазвитие,hand made, кулинария.