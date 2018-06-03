olgamorozovvva

Считается, что человек становится гуру в своем деле, если потратит на него 10 000 часов. Гуру бухгалтерии в вашем распоряжении!)

Опытный специалист в области бухгалтерии с опытом работы более 20 лет в различных предприятиях, от малых до крупных. Сделаю работу ответственно, качественно и в срок. Работодатели отмечают мою высокую компетентность, аналитическое мышление, продвинутое знание программы 1С и умение доходчиво объяснять материал. Отвечу на любые вопросы и помогу в решении ваших задач!)