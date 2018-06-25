olgaopanasenko

Веб-разработчик. График работы: Понедельник-Пятница, 10-21 (Киевское время)
Доброе время суток!
Меня зовут Ольга Опанасенко.
Я веб-разработчик. Главная моя специализация - программирование.
Я выполняю различные задания - от простой версти до сложных программ на сервере.
Впервые познакомилась с програмированием около 10 лет назад на курсах в Компьютерной Академии ШАГ.
После я постоянно совершенствовала свои навыки с помощью практики и различных курсов от treehouse, udacity, coursera, codecademy и других площадок для учебы.
С уважением,
Ольга