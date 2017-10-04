Здравствуйте, меня зовут Ольга.

Предлагаю Вам свои услуги: написание статей (копирайтинг), рерайт практически любой тематики.

Трудолюбива, ответственна, легко обучаема.

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Образование - Высшее экономическое.

Мои "качества":

• возможность выхода в Интернет почти 24 часов в сутки

• опыт в написании статей разных тематик

• умение быстро принимать решения и нести за них ответственность в полном объеме

• навыки работы в команде и самостоятельно

• компетентность во многих областях

Работаю без предоплаты.

Оплата - Webmoney, WMR