Здравствуйте, меня зовут Ольга.
Предлагаю Вам свои услуги: написание статей (копирайтинг), рерайт практически любой тематики.
Трудолюбива, ответственна, легко обучаема.
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Образование - Высшее экономическое.
Мои "качества":
• возможность выхода в Интернет почти 24 часов в сутки
• опыт в написании статей разных тематик
• умение быстро принимать решения и нести за них ответственность в полном объеме
• навыки работы в команде и самостоятельно
• компетентность во многих областях
Работаю без предоплаты.
Оплата - Webmoney, WMR
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