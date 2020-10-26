olgaradkova94

Написание текстов с отсканированный файлов, расшифровка ауди/ видеозаписей

Меня зовут Ольга. Работала секретарём руководителя 4 года в компании ООО "Ренарт-Кзн". Уверенный пользователь ПК. Владение оргтехникой (сканер, принтер, ксерокс, факс). Умение работать с большим объёмом информации, работать в режиме многозадачности. Грамотная устная и письменная речь; Навыки составления расписания и контроля его выполнения, документоведения, ведение делопроизводства. Опыт составление отчетной документации.