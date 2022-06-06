Веб-дизайнер / Сайты под ключ на Тильде

Разрабатываю сайты на платформе Tilda, которые эффективно решают задачи бизнеса. От одностраничного сайта до интернет-магазина. Дизайн разрабатываю в Figma.

Работаю под ключ. Вам не нужно будет искать дополнительно людей, которые разрабатывают структуру, дизайн-макет, верстают.

На сайты подключаю необходимые сторонние сервисы и делаю технические настройки.

Создаю не просто картинку, а инструмент продаж и коммуникации с посетителями сайта. Вникаю в Ваш бизнес, создаю структуру, разрабатываю дизайн.

Для каждого проекта стоимость и сроки рассчитываются индивидуально в зависимости от задач и сложности.

Портфолио: http://romanovaolga.ru/contacts