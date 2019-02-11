Нужны клиенты на ваш сайт? Настрою рекламу в рекламной сети Яндекса (РСЯ) + бесплатно проведу аудит вашего сайта
Меня зовут Ольга Деева. Я являюсь начинающим специалистом по настройке контекстной рекламы в РСЯ (рекламная сеть Яндекса).
Предлагаю Вам настроить рекламную кампанию (РК), провести анализ действующей РК или её оптимизацию.
Проведу бесплатный аудит вашего сайта, дам рекомендации по его улучшению с
целью увеличения эффективности рекламной компании и роста продаж.
Хотите привлечь больше клиентов на ваш сайт?
Пишите, звоните, спрашивайте. С удовольствием отвечу на все вопросы.
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