На сайте неправильно отображается навигационная цепочка (хлебные крошки): - дублируются названия разделов; - подразделы в навигационной цепочке ссылкой не на подраздел, а на раздел (например, надо section.php?SECTION_ID=291 а ведет на section.php) Надо доработать. Версия Битрикса 6.5
- $20Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени! Требуется ежедневный рерайт 1-2 новостей для строительного сайта. Тематика: новости строительного сектора, анонс выставок. Источники: http://asninfo.ru/ http://www.stroynet.ru/news.htm Требования: - сами подбираете новость (на первых порах будем согласовывать, чтобы было понятнее какие именно новости-выставки интересны); - рерайт. Одна новость ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени! Необходимо доработать сайт на CMS Bitrix (версия 6.5): - изменить css для отображения статей; - чуть-чуть подправить главную; - не работает генерация карты sitemap.xml - в одном разделе выскакивают ошибки при заходе под админом; - подозреваю, что найдете еще ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Доброго времени! Необходимо прикрутить готовый дизайн (есть верстка + PSD) к HOSTCMS (версия Халява). Основная сложность: сквозняком через весь сайт будет идти блок популярных статей (картинка + название статьи + анонс на 1 предложение). Данный блок ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Постоянно требуется _резиновая_ верстка простых дизайнов. Кроссбраузерность, валидность, css, div/табличность.HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Нужен дизайн для студенческого портала. 2 страницы - главная и внутренняя. Стиль минимализм или а-ля Лебедев. Светлые и яркие тона. Структура сайта наподобии www.4dle.ru Верстка резиновая, css-div. P.S. Обращайте, пожалуйста, внимание на БЮДЖЕТ! Не стоит тратить свое и мое ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Требуется создание простых дизайнов под саттелиты уровня: www.argous.ru www.balkon-master.ru www.mosstudent.ru На данный момент нужно от 5 дизайнов различной тематики. Всего планируется создать 100 сайтов. Дизайн должен быть не шаблонным! Если дизайн с версткой (резиновая), то стоимость +10 wmz. CSS обязателен.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть готовый сверстанный дизайн, необходимо его интегрировать в 4site Модули, которые надо привязать: - Страницы - Опросы - Каталог ссылок - Скорость - Новые страницы - Новости Пожалуйста, указывайте какие проекты на данной cms были Вами выполнены.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
Необходимо восстановить работоспособность сайта, построенного на cms DLE. Проблема возникла с MySQL.Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад