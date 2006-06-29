olgas

Гость olgas

 
45 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Bitrix: навигационная цепочка

    $20

    На сайте неправильно отображается навигационная цепочка (хлебные крошки): - дублируются названия разделов; - подразделы в навигационной цепочке ссылкой не на подраздел, а на раздел (например, надо section.php?SECTION_ID=291 а ведет на section.php) Надо доработать. Версия Битрикса 6.5

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ежедневный рерайт 1-2 строительных новостей

    Доброго времени! Требуется ежедневный рерайт 1-2 новостей для строительного сайта. Тематика: новости строительного сектора, анонс выставок. Источники: http://asninfo.ru/ http://www.stroynet.ru/news.htm Требования: - сами подбираете новость (на первых порах будем согласовывать, чтобы было понятнее какие именно новости-выставки интересны); - рерайт. Одна новость ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Bitrix: изменить css, разобраться с ошибками.

    Доброго времени! Необходимо доработать сайт на CMS Bitrix (версия 6.5): - изменить css для отображения статей; - чуть-чуть подправить главную; - не работает генерация карты sitemap.xml - в одном разделе выскакивают ошибки при заходе под админом; - подозреваю, что найдете еще ...

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Прикрутить дизайн к HOSTCMS

    Доброго времени! Необходимо прикрутить готовый дизайн (есть верстка + PSD) к HOSTCMS (версия Халява). Основная сложность: сквозняком через весь сайт будет идти блок популярных статей (картинка + название статьи + анонс на 1 предложение). Данный блок ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка

    $10

    Постоянно требуется _резиновая_ верстка простых дизайнов. Кроссбраузерность, валидность, css, div/табличность.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн + верстка студенческого портала

    $100

    Нужен дизайн для студенческого портала. 2 страницы - главная и внутренняя. Стиль минимализм или а-ля Лебедев. Светлые и яркие тона. Структура сайта наподобии www.4dle.ru Верстка резиновая, css-div. P.S. Обращайте, пожалуйста, внимание на БЮДЖЕТ! Не стоит тратить свое и мое ...

    CSS
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простые дизайны для саттелитов

    $20

    Требуется создание простых дизайнов под саттелиты уровня: www.argous.ru www.balkon-master.ru www.mosstudent.ru На данный момент нужно от 5 дизайнов различной тематики. Всего планируется создать 100 сайтов. Дизайн должен быть не шаблонным! Если дизайн с версткой (резиновая), то стоимость +10 wmz. CSS обязателен.

    CSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Интегрировать дизайн в cms 4site

    Есть готовый сверстанный дизайн, необходимо его интегрировать в 4site Модули, которые надо привязать: - Страницы - Опросы - Каталог ссылок - Скорость - Новые страницы - Новости Пожалуйста, указывайте какие проекты на данной cms были Вами выполнены.

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Bitrix: изменить css, разобраться с ошибками.
Видимо со всем разобрался)
Несмотря на весьма нестандартные задачи, изрядно "криво установленную" CMS + кучу проблем от предыдущего владельца... В общем, несмотря на то, что задача изначально была сложной, Давид справился со всеми проблемами на "отлично". Особо хочу отметить, что у Давида завидное "профессиональное любопытство", когда от непонятной проблемы не открещивается, а пытается докопаться до сути, тем самым не только решая поставленную задачу, но и повышая свой профессиональный уровень. Там, где не справились два программиста, Давид решил все задачи на ура. Сотрудничеством очень довольна: грамотно, профессионально, всегда на связи и главное, четкое понимание того, что заказчик должен получить на выходе. Ну, а приятное общение и консультации - отличный бонус! С уверенностью рекомендую всем заказчикам, кому нужны работы в области программинга.
Ответный отзыв
aats
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
$10
10 баллов
16 лет назад
Верстка
Отличный заказчик - проблем с принятием работы и оплатой не было. При отправке мне дизайна терпеливо отнеслась к моему медленному Интернет-соединению. Всем пожелаю такого же заказчика... :)
Грамотно, качественно и в срок. Были учтены все пожелания. Думаю, что это не первый и не последний раз, когда буду пользоваться услугами Антона. Обращайтесь - не пожалеете!
Ответный отзыв
esidrex
Игорь 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$17
10 баллов
16 лет назад
Простые дизайны для саттелитов
Очень доволен. Понятное ТЗ, мне все буквально "разжевали". :) Приятно работать с такими людьми.
Молодец! Все корректировки были приняты во внимание, внесены необходимые изменения. У Игоря есть желание работать на хорошем уровне, приятен в общении с клиентом и выполняет все в срок. Выбором осталась довольна, будем продолжать сотрудничество.
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Fesss
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
5 баллов
18 лет назад
Восстановление сайта на DLE
Все отлично, никаких проблем не возникало. Остался доволен. :)
Качественно и очень быстро. Приятно с Вами работать :)
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