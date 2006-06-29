Несмотря на весьма нестандартные задачи, изрядно "криво установленную" CMS + кучу проблем от предыдущего владельца... В общем, несмотря на то, что задача изначально была сложной, Давид справился со всеми проблемами на "отлично". Особо хочу отметить, что у Давида завидное "профессиональное любопытство", когда от непонятной проблемы не открещивается, а пытается докопаться до сути, тем самым не только решая поставленную задачу, но и повышая свой профессиональный уровень. Там, где не справились два программиста, Давид решил все задачи на ура. Сотрудничеством очень довольна: грамотно, профессионально, всегда на связи и главное, четкое понимание того, что заказчик должен получить на выходе. Ну, а приятное общение и консультации - отличный бонус! С уверенностью рекомендую всем заказчикам, кому нужны работы в области программинга.