Дизайн-студия "Vigma-Design". Интерьер, ландшафт, ремонтные работы.

ООО "ВИГМА" — предприятие, которое растет и активно развивается. Теперь «ВИГМА» не только швейное предприятие, которое во влекло в себя изготовлении металлоконструкций и тентовых покрытий в г. Харьков и по всей Украине с 1992 года, а и дизайнерский центр, который вмещает в себя новые отросли деятельности такие как:

• Дизайнерское проектирование любых типов здания и отдельных помещений так же отдельных элементов таких как: мебель (кухня, шкафы, столы, стулья, светильники и тп…), лестницы, шторы, камины, колодцы;

• Ремонтные работы любых видов сложности, как в интерьере, так и уличного типа;

• Ландшафтное проектирование

Наше предприятие растет и развивается благодаря Вам и ради Вас, так как именно Вы подталкиваете нас на новые идеи и заставляете нашей фантазии работать. С Вами мы разробатовали проекты летних тентовых площадок, беседок и даже штор. Теперь же мы готовы для вас творить больше

Зарекомендовало предприятие себя профессиональным и надежным партнером в выполнении заказов. Мы работаем на результат, на качество и для Клиента. Поэтому с каждым годом мы создаем более высокие стандарты качества, предлагая высокопрофессиональные и надежные услуги.