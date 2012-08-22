olgasedykh

Создам качественный дизайн сайта на тему обучения и развития. Скидки до 30%

Выгоды, которые Вы получаете при работе со мной:

Качественный дизайн, повышающий продажи Вашего бизнеса. Разрабатывая сайты на тему обучения и развития, имея опыт создания и развития обучающих онлайн рессурсов, я прекрасно разбираюсь в этой теме и отлично знаю, каким должен быть дизайн, чтобы повысить прибыль компании и узнаваемость бренда.

Использование только лицензированной графики высокого уровня.

На все последующие заказы Вы получаете скидку 10%. При одновременном заказе двух дизайнов, каждый обойдется Вам до 30% дешевле.

В качестве бонуса при заказе Вы получаете бесплатную разработку 3-х баннеров или дизайна визитной карты в едином стиле с сайтом на Ваш выбор.

Я Вам гарантирую:

профессиональный подход к исполнению заказа

ответственное соблюдение сроков и условий соглашения

творческий подход к решению поставленных задач

Если Вам не понравится результат моей работы, верну деньги без лишних разговоров.

Условия сотрудничества:

Работа выполняется только после внесения предоплаты 50%. Предоплата требуется только при первом заказе.

Способы оплаты:WebMoney, ,RBK-money, PayPal, перевод на банквоскую карту.

Я работаю с теми, кто:

Хорошо понимает, что он хочет получить в результате нашего сотрудничества, имеет четкое техническое задание

Понимает, что качественные вещи не создаются в спешке и не бывают дешевыми

Доверяет моему вкусу и моим знаниям.

Контакты:

Тел: +1(347) 513-48-80

Skype: inch0v0chka

e-mail: [email protected]