olgasedykh

Выгоды, которые Вы получаете при работе со мной:
Качественный дизайн, повышающий продажи Вашего бизнеса. Разрабатывая сайты на тему обучения и развития, имея опыт создания и развития обучающих онлайн рессурсов, я прекрасно разбираюсь в этой теме и отлично знаю, каким должен быть дизайн, чтобы повысить прибыль компании и узнаваемость бренда.
Использование только лицензированной графики высокого уровня.
На все последующие заказы Вы получаете скидку 10%. При одновременном заказе двух дизайнов, каждый обойдется Вам до 30% дешевле.
В качестве бонуса при заказе Вы получаете бесплатную разработку 3-х баннеров или дизайна визитной карты в едином стиле с сайтом на Ваш выбор.
Я Вам гарантирую:
профессиональный подход к исполнению заказа
ответственное соблюдение сроков и условий соглашения
творческий подход к решению поставленных задач
Если Вам не понравится результат моей работы, верну деньги без лишних разговоров.
Условия сотрудничества:
Работа выполняется только после внесения предоплаты 50%. Предоплата требуется только при первом заказе.
Способы оплаты:WebMoney, ,RBK-money, PayPal, перевод на банквоскую карту.
Я работаю с теми, кто:
Хорошо понимает, что он хочет получить в результате нашего сотрудничества, имеет четкое техническое задание
Понимает, что качественные вещи не создаются в спешке и не бывают дешевыми
Доверяет моему вкусу и моим знаниям.
Контакты:
Тел: +1(347) 513-48-80
Skype: inch0v0chka
e-mail: [email protected]