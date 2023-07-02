ищу работу на дому с ПК

Профиль работы.

Ищу работу на дому, желательно с ПК: набор и редактирование текстов (рукописных, сканированных, аудиозаписей и т.п.), работа в Интернет, написание статей и т.п.

Навыки и умения.

Уверенный пользователь ПК‚ хорошо владею работой с Microsoft Office‚ сетью Интернет, некоторыми фоторедакторами, быстро печатаю на клавиатуре. В связи с особенностями предыдущей работы часто приходится работать с ПК‚ набирать и корректировать различные тексты‚ придумывать и формировать бланки для облегчения работы‚ редактировать массивные сканированные тексты.

Кроме того, отлично знаю орфографию и грамматику русского языка, имею опыт в написании научных статей и художественных сочинений. Знание английского языка на среднем уровне.

Образование.

2-е высшее.

2001-2007 гг – СибГМУ, педиатрический факультет, специальность: педиатрия.

2004-2007 гг - СибГМУ, ФЭиУЗ, специальность: экономика и управление в здравоохранении.

2007 – 2009 гг – НИИ медицинской генетики, ординатура, специальность: медицинская генетика.

2009 – 2010 гг – СибГМУ, ФПК и ППС, интернатура, специальность: педиатрия.

Опыт работы.

С сентября 2012 г по настоящее время - декретный отпуск.

Июль 2010 г – сентябрь 2012 г – Детская поликлиника № 3, участковый врач-педиатр. Помимо основной медицинской деятельности часто приходится работать с компьютером, с сетью Интернет в частности: вести документацию, осуществлять поиск информации, заготовку бланков и т.п.

Июль 2007 г - июль 2009 г – НИИ медицинской генетики, лаборант, дежурный врач. Деятельность: работа в лаборатории, перевод научных текстов с английского, написание научных статей, работа с базой данных. Ночные дежурства в генетической клинике.

Сентябрь 2007 г – ноябрь 2008 г – Томский военно-медицинский институт, преподаватель. Преподавание терапевтических дисциплин, много работы с ПК в связи с необходимостью подготовки к занятиям.

С 2001 г по 2007 г – различные подработки в виде набора текстов частным лицам.

Дополнительные сведения.

Воспитываю маленького сына, поэтому ограничена в частых и дальних перемещениях по городу. В связи с этим задания на работу и оплату желательно получать через мужа либо при помощи Интернета. Могу уделять работе до 5 часов в день

Мои качества: усидчивость, ответственное отношение к любой работе.