olgasintso

18 лет/ Екатеринбург
Приветствую! Меня зовут Ольга.
Я студентка первого курса заочного отделения. Помимо учебы занимаюсь дизайном презентаций в Power Point.
Для того, чтобы работа превзошла все Ваши ожидания Вам необходимо заполнить https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84.docx?sk=y6ebc892ddfefb79c6010d17f83ddcdd4. Тем самым презентация будет сделана намного качественней.
ХОД РАБОТЫ:
1. Обсуждение работы и заполнение брифа;
2. Предоплата 50% осуществляется на Сбербанк;
3. Создание всех слайдов;
4. Внесение поправок, если они есть. Утверждение проекта;
5. Полная оплата работы;
6. Передача исходников.
Работа выполняется в течении 1-2 дней. Стоимость одного слайда 350 рублей.
Жду вашего заполненного брифа и приступаю к работе!
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