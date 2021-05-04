olgasintso

18 лет/ Екатеринбург

Приветствую! Меня зовут Ольга.

Я студентка первого курса заочного отделения. Помимо учебы занимаюсь дизайном презентаций в Power Point.

Для того, чтобы работа превзошла все Ваши ожидания Вам необходимо заполнить https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84.docx?sk=y6ebc892ddfefb79c6010d17f83ddcdd4. Тем самым презентация будет сделана намного качественней.

ХОД РАБОТЫ:

1. Обсуждение работы и заполнение брифа;

2. Предоплата 50% осуществляется на Сбербанк;

3. Создание всех слайдов;

4. Внесение поправок, если они есть. Утверждение проекта;

5. Полная оплата работы;

6. Передача исходников.

Работа выполняется в течении 1-2 дней. Стоимость одного слайда 350 рублей.

Жду вашего заполненного брифа и приступаю к работе!