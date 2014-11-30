olgasuza

Ольга olgasuza

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Контакты

  • Плотникова Ольга Петровна
  • Дата рождения 18/07/1990
  • Место жительства: Украина, Харьков
Профессиональныенавыки и достижения

  • Опыт работы в сфере торговли мобильной связи
  • Опыт работы с обслуживанием клиентов МТС
  • Знание единых европейских стандартов обслуживание
  • Большой практический опыт успешных продаж и

    взаимоотношений с клиентами

  • Занималась обучением (обучила двух новых сотрудников)

  • Знание русского и украинского языков
  • Базовое знание ПК(интернет,офисные программы,

    программы редактирования фото: Paint,

    PhotoShop)

  • Стажировка в Логистике грузоперевозок, сфере

    • продаж мягкой мебели, одежды,

    анимации(проведения детских праздников)

  • Коммуникабельность
  • Легкообучаемость
  • Ответственность
  • Желание работать

Опыт работы:

  • ООО "Мобилочка"
Должность:продавец-консультантНачало работыфевраль 2012 - настоящее время. Так как,

компания произвела слияние с "Алло"

была переведена документально в ООО

"Цифротех" отдел оптовых продаж,

но по факту нахожусь с ноября 2012 года в

декретном отпуске.Обязанности:консультирование клиентов, завершение

продаж, первичное консультирование

клиентов МТС, заключение контрактов.

  • ЧП "Альтаир"
Должность:продавец - консультантНачало работыавгуст 2011 - декабрь 2011Обязанности:консультирование клиентов, завершение

продаж, первичное консультирование

клиентом CDMA и Интертелеком, заключение

договоров.

Образование:Сентябрь2006 — май 2010ХГПИ(Харьковский гуманитарно-педагогический

институт)ФакультетДошкольного и школьного образования.

МузыкаСпециальность— учитель музыкиПрисвоеннаяквалификация — Младший специалист

Дополнительноеобразование:

    Стажировка в Логистике грузоперевозок, сфере продаж мягкой мебели, одежды, анимации(проведения детских праздников)