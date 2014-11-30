Контакты
- Плотникова Ольга Петровна
- Дата рождения 18/07/1990
- Место жительства: Украина, Харьков
- Опыт работы в сфере торговли мобильной связи
- Опыт работы с обслуживанием клиентов МТС
- Знание единых европейских стандартов обслуживание
- Большой практический опыт успешных продаж и
взаимоотношений с клиентами
- Занималась обучением (обучила двух новых сотрудников)
- Знание русского и украинского языков
- Базовое знание ПК(интернет,офисные программы,
программы редактирования фото: Paint,
PhotoShop)
- Стажировка в Логистике грузоперевозок, сфере
- Коммуникабельность
- Легкообучаемость
- Ответственность
- Желание работать
продаж мягкой мебели, одежды,
анимации(проведения детских праздников)
- ООО "Мобилочка"
компания произвела слияние с "Алло"
была переведена документально в ООО
"Цифротех" отдел оптовых продаж,
но по факту нахожусь с ноября 2012 года в
декретном отпуске.Обязанности:консультирование клиентов, завершение
продаж, первичное консультирование
клиентов МТС, заключение контрактов.
- ЧП "Альтаир"
продаж, первичное консультирование
клиентом CDMA и Интертелеком, заключение
договоров.
Образование:Сентябрь2006 — май 2010ХГПИ(Харьковский гуманитарно-педагогический
институт)ФакультетДошкольного и школьного образования.
МузыкаСпециальность— учитель музыкиПрисвоеннаяквалификация — Младший специалист
Дополнительноеобразование:
- Стажировка в Логистике грузоперевозок, сфере продаж мягкой мебели, одежды, анимации(проведения детских праздников)