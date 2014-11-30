Контакты

Плотникова Ольга Петровна

Дата рождения 18/07/1990

Место жительства: Украина, Харьков

Профессиональныенавыки и достижения

Опыт работы в сфере торговли мобильной связи

Опыт работы с обслуживанием клиентов МТС

Знание единых европейских стандартов обслуживание

Большой практический опыт успешных продаж и взаимоотношений с клиентами

Занималась обучением (обучила двух новых сотрудников)

Знание русского и украинского языков

Базовое знание ПК(интернет,офисные программы, программы редактирования фото: Paint, PhotoShop)

Стажировка в Логистике грузоперевозок, сфере

продаж мягкой мебели, одежды, анимации(проведения детских праздников) Коммуникабельность

Легкообучаемость

Ответственность

Желание работать

Опыт работы:

ООО "Мобилочка"

Должность:продавец-консультантНачало работыфевраль 2012 - настоящее время. Так как,

компания произвела слияние с "Алло"

была переведена документально в ООО

"Цифротех" отдел оптовых продаж,

но по факту нахожусь с ноября 2012 года в

декретном отпуске.Обязанности:консультирование клиентов, завершение

продаж, первичное консультирование

клиентов МТС, заключение контрактов.

ЧП "Альтаир"

Должность:продавец - консультантНачало работыавгуст 2011 - декабрь 2011Обязанности:консультирование клиентов, завершение

продаж, первичное консультирование

клиентом CDMA и Интертелеком, заключение

договоров.

Образование:Сентябрь2006 — май 2010ХГПИ(Харьковский гуманитарно-педагогический

институт)ФакультетДошкольного и школьного образования.

МузыкаСпециальность— учитель музыкиПрисвоеннаяквалификация — Младший специалист

Дополнительноеобразование:

Стажировка в Логистике грузоперевозок, сфере продаж мягкой мебели, одежды, анимации(проведения детских праздников)