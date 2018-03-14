olgatka4yk1992

В группе есть уже 649 чел, нужна накрутка подписчиков. Кто сколько может предложить и по какой цене. но чтоб не отписывались! Оплата после получения подписок!
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, работники! Нужен одностраничный сайт под ключ, с помощью которого я могла бы продавать 1 товар! Бюджет не большой!Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $500
Добрый день! Нужно скопировать одностраничный сайт. Типа такого http://saleofwatches.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=search|33718748&utm_content=phrase_id|12708753905|gid|3241800358|aid|5514148667&utm_term=конструктор%2014%20в%201&added=no&block=premium&pos=1&device=desktop&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMzcxODc0ODs1NTE0MTQ4NjY3O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=1208467696591836838Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $9
Здравствуйте, кто сможет скопировать сайт одностраничник. Бюджет не большой!Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1
10 баллов
7 лет назад
Хороший заказчик, было приятно поработать.
Ответный отзыв
Заказывала у Романа одностраничный сайт! Сделала все по заданию! Взялся за работу сразу, и все сделал за пару часов! Скорость меня такая очень приятно порадовала! Одностраничный сайт сделал всего за 20$. Учел все мои пожелания! Что то подсказал, как будет лучше! Всем советую!!! Оплата была после выполнения заказа!!!! Спасибо за проявленное терпение! И качественную работу!!!!!