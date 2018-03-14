olgatka4yk1992

Ольга olgatka4yk1992

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копирование одностраничного сайта

    $500

    Добрый день! Нужно скопировать одностраничный сайт. Типа такого http://saleofwatches.ru/?utm_source=yandex&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=search|33718748&amp;utm_content=phrase_id|12708753905|gid|3241800358|aid|5514148667&amp;utm_term=конструктор%2014%20в%201&amp;added=no&amp;block=premium&amp;pos=1&amp;device=desktop&amp;_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMzcxODc0ODs1NTE0MTQ4NjY3O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&amp;yclid=1208467696591836838

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Melnyk_Roman
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Одностраничник под ключ
Хороший заказчик, было приятно поработать.
Заказывала у Романа одностраничный сайт! Сделала все по заданию! Взялся за работу сразу, и все сделал за пару часов! Скорость меня такая очень приятно порадовала! Одностраничный сайт сделал всего за 20$. Учел все мои пожелания! Что то подсказал, как будет лучше! Всем советую!!! Оплата была после выполнения заказа!!!! Спасибо за проявленное терпение! И качественную работу!!!!!
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