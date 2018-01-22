Образование лингвистическое, многолетний стаж преподавания английского языка, два года проживания за рубежом (Канада, Панама).

Художественный перевод, перевод текстов общей тематики,

- популярная медицина

- путешествия, туризм

- здоровый образ жизни,

- культура, образование,

- психология и другое.

С интересом изучаю англоязычные ресурсы интернет, некоторыми переводами делюсь в своих блогах, имею публикации в периодических изданиях в области образования, в т.ч. статей на основе переводов. Общение с носителями языка.

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