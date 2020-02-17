olgaxabibova15

Обработка фото

Здравствуйте.Меня зовут Ольга. Знаю от А до Я такие программы, как PS и LR.Также помогу с визуальным оформлением вашего аккаунта или сайта, а также обработаю ваши фотографии. Занимаюсь как обработкой профессиональных фото, так и мобильной обработкой для инстаграмма.Что я умею?-Обработка фото-Профессиональная ретушь фото -Быстрая ретушь фото-Замена фона-Цветокоррекция -Тонирование и тд.-Раскладка ленты и подбор персонального пресета, чтобы глаз радовался Заинтересованные, обращайтесь в личку! Все недорого, но вовсе не значит, что некачественно!Готова переделывать работу до полного удовлетворения клиента (естественно, в пределах разумного).