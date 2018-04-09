Транскрибация аудио/видео в текст.

Здравствуйте!

Меня зовут Ольга и мне 22 года.

Выполню транскрибацию аудио/видео в текст. Заказы на любые темы.

- Стенографическая транскрибация слово в слово.

- Стилистическая обработка.

- Исключение из текста слов-паразитов.

- Соблюдение орфографии и пунктуации.

- Разбитие на смысловые абзацы.

Сотрудничая со мной, вы получаете:

Качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки!

Когда я называю качество своим преимуществом, я имею в виду не только отсутствие ошибок. Грамотность, хороший слог и структура текста - вот результаты моей работы над материалом. С вашей стороны ожидаю ответы на вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения.

Пока другие обещают - я выполняю!

Контакты:

ВКонтакте: https://vk.com/olgayukhtarova

WhatsApp: +79964138072