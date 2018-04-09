Транскрибация аудио/видео в текст.
Здравствуйте!
Меня зовут Ольга и мне 22 года.
Выполню транскрибацию аудио/видео в текст. Заказы на любые темы.
- Стенографическая транскрибация слово в слово.
- Стилистическая обработка.
- Исключение из текста слов-паразитов.
- Соблюдение орфографии и пунктуации.
- Разбитие на смысловые абзацы.
Сотрудничая со мной, вы получаете:
- Качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки!
Пока другие обещают - я выполняю!
Контакты:
ВКонтакте: https://vk.com/olgayukhtarova
WhatsApp: +79964138072
Действие аккаунта приостановлено!
Транскрибация
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$15/час
от 1 дня
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