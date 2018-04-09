olgayukhtarova

Ольга olgayukhtarova

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Транскрибация аудио/видео в текст.

Здравствуйте! 

Меня зовут Ольга и мне 22 года.

Выполню транскрибацию аудио/видео в текст. Заказы на любые темы.

- Стенографическая транскрибация слово в слово.

- Стилистическая обработка.

- Исключение из текста слов-паразитов.

- Соблюдение орфографии и пунктуации.

-  Разбитие на смысловые абзацы. 

Сотрудничая со мной, вы получаете:

  • Качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки!
Когда я называю качество своим преимуществом, я имею в виду не только отсутствие ошибок. Грамотность, хороший слог и структура текста - вот результаты моей работы над материалом. С вашей стороны ожидаю ответы на вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения.

Пока другие обещают - я выполняю! 

Контакты: 

ВКонтакте: https://vk.com/olgayukhtarova

WhatsApp: +79964138072 

Транскрибация
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$15/час
от 1 дня
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