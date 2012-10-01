olgina_serebro

Ольга olgina_serebro

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Корректорская правка, литературное редактирование, техническая правка (верс

02.2007 - 09.2008, Дальневосточная научная государственная библиотека: Редакционно-издательский отдел 

корректор с и/о редактора

корректорская правка, литературное редактирование периодических изданий, выпускаемых библиотекой

10.2006 - 06.2008, Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Кафедра русского языка как иностранного 

преподаватель

Преподавание русского языка, культуры России и иных дисциплин студентам-иностранцам начального, базового и продвинутого уровней подготовленности

08.2005 - 03.2008, Дальневосточный государственный медицинский университет: Издательский центр 

корректор с и/о редактора и оператора ЭВМ

верстка и корректорская правка методических пособий, контроль над выпуском изданий