olgina_serebro

Ольга olgina_serebroolgina_serebro
38 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Корректорская правка, литературное редактирование, техническая правка (верс
02.2007 - 09.2008, Дальневосточная научная государственная библиотека: Редакционно-издательский отдел
корректор с и/о редактора
корректорская правка, литературное редактирование периодических изданий, выпускаемых библиотекой
10.2006 - 06.2008, Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Кафедра русского языка как иностранного
преподаватель
Преподавание русского языка, культуры России и иных дисциплин студентам-иностранцам начального, базового и продвинутого уровней подготовленности
08.2005 - 03.2008, Дальневосточный государственный медицинский университет: Издательский центр
корректор с и/о редактора и оператора ЭВМ
верстка и корректорская правка методических пособий, контроль над выпуском изданий
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