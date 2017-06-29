необходимо сверстать лендинг. обязательно кроссбраузерно. скорость загрузки не менее 70 по сервису. примеры работ прикрепляйте при отписке. подробности обсудим с кандидатами
HTML-верстка19 заявок
Закрыт
6 лет назад
необходимо сверстать лендинг. обязательно кроссбраузерно. скорость загрузки не менее 70 по сервису. примеры работ прикрепляйте при отписке. подробности обсудим с кандидатами
нарисовать дизайн лендинга для компании по строительству из дерева. при отписке прикрепляйте примеры своих работ и обязательно укажите, работали ли Вы в данной тематике либо схожей (какой именно). по срокам 1-2 дня. подробности буду обсуждать ...