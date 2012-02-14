Журналист широкого профиля, который просто обожает свою работу

Опыт работы:

октябрь 2005 - сентябрь 2006 - черкасская областная газета "Вечерние Черкассы" - фрилансер

Должностные обязанности:

- поиск тем;

- написание новостей, статей.

январь 2006 - июнь 2008 - социально-политическое издание "Пресс-центр" - журналист-фрилансер

Должностные обязанности:

- подбор тем;

- написание новостей, статей, интервью.

- фотография.

август 2009 -

главный редактор портала modna.com.ua

Должностные обязанности:

- координировала редакционный отдел;

- разработка тематического информационного наполнения портала;

- обратная работа с аудиторией'

- написание статей, новостей, интервью, обзоров;

- налаживание контактов с потенциальными рекламодателями.

Образование:

2005 – 2010 Основное — высшее. ЧНУ им. Богдана Хмельницкого. Черкассы Институт украинской филологии и социальных коммуникаций. Специалист с журналистики и PR-технологий.

Профессиональные навыки:

Владение ПК (Интернет, пакет Microsoft Office)