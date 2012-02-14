Опыт работы:
октябрь 2005 - сентябрь 2006 - черкасская областная газета "Вечерние Черкассы" - фрилансер
Должностные обязанности:
- поиск тем;
- написание новостей, статей.
январь 2006 - июнь 2008 - социально-политическое издание "Пресс-центр" - журналист-фрилансер
Должностные обязанности:
- подбор тем;
- написание новостей, статей, интервью.
- фотография.
август 2009 -
главный редактор портала modna.com.ua
Должностные обязанности:
- координировала редакционный отдел;
- разработка тематического информационного наполнения портала;
- обратная работа с аудиторией'
- написание статей, новостей, интервью, обзоров;
- налаживание контактов с потенциальными рекламодателями.
Образование:
2005 – 2010 Основное — высшее. ЧНУ им. Богдана Хмельницкого. Черкассы Институт украинской филологии и социальных коммуникаций. Специалист с журналистики и PR-технологий.
Профессиональные навыки:
Владение ПК (Интернет, пакет Microsoft Office)