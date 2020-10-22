olia-potrebchuk

SMM-специалист/Таргетолог.

Здравстуйте ,я Ольга - являюсь таргетологом и смм-специалистом.

Я ответственная и креативная,поэтому мы точно сработаемся.

Вот уже более 2 лет я работаю с социальными сетями-привлекаю заявки и создаю контент.

Делаю ежедневную отчетность.

Главная цель-взаимовыгодное сотрудничество.

Работаю по методикам,которые точно привлекут именно Вашу ЦА.

Тексты,промо,креативы.

Работаю быстро,и чётко по стратегии.

Максимальный результат за минимальную цену.

Проекты с которым работаю и примеры креативов вышлю в личные сообщения/

0992191228