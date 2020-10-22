olia-potrebchuk

SMM-специалист/Таргетолог.
Здравстуйте ,я Ольга - являюсь таргетологом и смм-специалистом.
Я ответственная и креативная,поэтому мы точно сработаемся.
Вот уже более 2 лет я работаю с социальными сетями-привлекаю заявки и создаю контент.
Делаю ежедневную отчетность.
Главная цель-взаимовыгодное сотрудничество.
Работаю по методикам,которые точно привлекут именно Вашу ЦА.
Тексты,промо,креативы.
Работаю быстро,и чётко по стратегии.
Максимальный результат за минимальную цену.
Проекты с которым работаю и примеры креативов вышлю в личные сообщения/
0992191228