CessumWare IT Sale

Я являюсь частью команды продавцов IT услуг компании CessumWare.

CessumWare - компания по разработке программного обеспечения, которая предоставляет контрактные и консалтинговые услуги по всему миру.

Мы специализируемся в таких направлениях:

- Ищем ITспециалистов для наших клиентов в любом из напрвлений бизнеса.

- Разработка программного обеспечения. У нас есть большой опыт разработки в области 3D-визуализации, приложений и

платформ для продаж в интернете, а также в веб-разработке.

- Разработка Web3D приложений и/или средств технического обеспечения, которые визуализируют технологические процессы в режиме реального времени - фабрики, заводы и т. д. Мы предоставляем лучших IT специалистов нашим клиентам на условиях удаленной работы, поддерживая качество и профессиональное обслуживание.

Область наших навыков и знаний включает в себя:

- Веб-дизайн,дизайн UI / UX;

- Разработка приложений для Web & Mobile;

- LAMP / LEMP;

- Базы данных (MySQL, MongoDB, PostgreSQL и т. д.);

- HTML5, CSS3,Javascript ( WebGL, jQuery, Backbone.js, Angular.js, React.js и т. д.);

- MEAN (MongoDB,ExpressJS, AngularJS, NodeJS, Sails.js);

- Мобильные (родные приложения для Android, iOS, а также React Native и Appcelerator Titanium).

Мы ищем квалифицированных специалистов middle/senior уровня в Java, JavaScript, Ruby, Ruby on Rails.