olia_varhaliuk

Ольга olia_varhaliuk

 
26 летУкраина/Львов
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Мама в дектері!

Освіта:

Спеціальність: «Облік і аудит»

Кваліфікація: бакалавр

Робочий стаж:

2018 р. – 2021 р. Займала посаду спеціаліста з операційно-касового обслуговування в АТ «Кредобанк».

Професійні навички:

Технічні навики: MS Office (Word, Exсel, Power Point), Adobe, навики роботи з Internet (MS Explorer, Firefox, Opera, Chrome), знання оргтехніки (телефон, принтер, сканер, ксерокс, комп’ютер).

Банківські програми: ABC Б2, Jet B2, e-Four.

Знання мов: вільно володію українською, російською мовами. Початковий рівень знань польської та англійської мови.

Знання основ бухгалтерського обліку та початкове знання програми 1С.

Сертифікати:

«Бухгалтерський облік для початківців» онлайн-курс платформа Prometheus.

Хоббі: обробка фото/відео