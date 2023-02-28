olia_varhaliuk

Ольга olia_varhaliukolia_varhaliuk
26 летУкраина/Львов
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Мама в дектері!
Освіта:
Спеціальність: «Облік і аудит»
Кваліфікація: бакалавр
Робочий стаж:
2018 р. – 2021 р. Займала посаду спеціаліста з операційно-касового обслуговування в АТ «Кредобанк».
Професійні навички:
Технічні навики: MS Office (Word, Exсel, Power Point), Adobe, навики роботи з Internet (MS Explorer, Firefox, Opera, Chrome), знання оргтехніки (телефон, принтер, сканер, ксерокс, комп’ютер).
Банківські програми: ABC Б2, Jet B2, e-Four.
Знання мов: вільно володію українською, російською мовами. Початковий рівень знань польської та англійської мови.
Знання основ бухгалтерського обліку та початкове знання програми 1С.
Сертифікати:
«Бухгалтерський облік для початківців» онлайн-курс платформа Prometheus.
Хоббі: обробка фото/відео